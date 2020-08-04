Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

KONYA'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu Abdullah Tonel (66) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Ormancı Sokak'ta meydana geldi. Buti Tonel (55) yönetimindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Buti Tonel ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Tonel ve Abdullah Tonel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Abdullah Tonel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldıralarak tedaviye alındı.