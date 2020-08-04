Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KONYA'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Tonel (66) öldü, 2 kişide yaralandı.
KONYA'da hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Tonel (66) öldü, 2 kişide yaralandı.Kaza, saat 16.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Ormancı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Buti Tonel (55) idarisindeki 42 ANV 51 plakalı hafif ticari araç, sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Buti Tonel ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Tonel ve Abdullah Tonel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Abdullah Tonel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:30
Kaynak: DHA
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