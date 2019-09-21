Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı
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Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı

27 dakika önce

MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı, System.String[]
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Mehmet Yalın yönetimindeki 06 AFF 589 plakalı hafif ticari araç, İpekyolu'nda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:20 Kaynak: DHA
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