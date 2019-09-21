Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı
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MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:20 Kaynak: DHA
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin
ilçesinde meydana geldi. Mehmet Yalın
yönetimindeki 06 AFF 589 plakalı hafif ticari araç, İpekyolu
'nda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
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