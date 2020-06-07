Hafif ticari araç, evin samanlığına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç, evin samanlığına çarptı: 3 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki evin samanlığının duvarına çarpan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki evin samanlığının duvarına çarpan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında, Ağılbaşı Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Öztürk Barak (39) yönetimindeki 42 BY 165 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki evin samanlığının duvarına çarptı. Kazada sürücü Öztürk Barak ile yanındaki Hakan Ergül (41) ve Hatice Ergül (62) yaralandı. Araç içinde sıkışan Hakan Ergül ve Hatice Ergül, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık görevlileri ise 3 yaralıyı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Ergül ve Hatice Ergül, ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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