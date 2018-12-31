Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Gölete Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hafif Ticari Araç Gölete Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

57 dakika önce

Adıyaman'da hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari aracın gölete düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Altun idaresindeki 02 AAG 015 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Çamgazi mevkisinde bulunan Çamgazi göleti yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete düştü.

Kazada sürücü Altun olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Abuzer Altun yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Altun'un cesedi ve hafif ticari araç UMKE, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından göletten çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:22 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hasan Altun, Adıyaman, Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi! AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in Binali Yıldırım Açıklamasını AK Parti'lilerle Paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 03:19:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Gölete Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]