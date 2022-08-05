Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alparslan T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Abana, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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