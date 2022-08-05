Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı

05.08.2022 20:44

Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı Kastamonu'nun Daday ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday- Abana karayolu İnciğez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan T. idaresindeki 06 CGS 940 plakalı hafif ticari araç, yol yapım inşaatında çalışan ve yol üzerine durduğu iddia edilen Ahmet D. Yönetimindeki 61 ACG 004 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada araçta sıkışan Ahmet T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alparslan T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Abana, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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