Hafif ticari araç ile çarpışan halk otobüsü şaha kalktı: 7 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile çarpışan halk otobüsü şaha kalktı: 7 yaralı

14.10.2020 00:57
Hafif ticari araç ile çarpışan halk otobüsü şaha kalktı: 7 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpışan halk otobüsü çarptığı direğin üzerine çıkarak şaha kalktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpışan halk otobüsü çarptığı direğin üzerine çıkarak şaha kalktı. 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Seka Tünel Köprüsü üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Efe idaresindeki 41 J 0160 plakalı yolcu otobüsü ile Zülfü Laçin yönetimindeki 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan otobüs yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Devrilen direğin alt kısmındaki beton bloğun üstüne çıkan otobüs şaha kalktı.

7 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Laçin ve otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından otobüs ve hafif ticari araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kaza anında otobüs ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otobüs direğin üzerine çıkarak şaha kalkıyor. - KOCAELİ

Halk Otobüsü, Kocaeli, İzmit, Kaza, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile çarpışan halk otobüsü şaha kalktı: 7 yaralı - Son Dakika

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