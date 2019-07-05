HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Atilla Gezici idaresindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet ile Feride Ç.'nin kullandığı 80 LC 967 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosikletiyle birlikte yola savrulan Gezici'nin öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gezici'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Feride Ç., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.