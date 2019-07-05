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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici (35), hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Atilla Gezici (35), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Atilla Gezici yönetimindeki 01 EPC 34 plakalı motosiklet, Feride Ç. yönetimindeki 80 LC 967 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, motosikletiyle birlikte yola savrulan Gezici'nin öldüğünü belirledi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gezici'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Polis, hafif ticari aracın sürücüsü Feride Ç.'yi gözaltına alındı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:48 Kaynak: DHA
Kıyıboyu Caddesi, Adana, Güncel
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