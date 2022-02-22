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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

22.02.2022 09:24
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde caddede seyir halindeyken sokak arasından çıkan hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde caddede seyir halindeyken sokak arasından çıkan hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Osman Gazi Mahallesi Kuştepe Caddesi ile Gazel Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İslam Y. idaresindeki 40 BB 515 plakalı motosiklet ile Gazel Sokak'tan Kuştepe Caddesine çıkan Yusuf A. yönetimindeki 77 ABC 408 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde olan 34 ESC 685 plakalı BMW marka otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kaza sonrasında motosiklet sürücüsü İslam Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli, Tragger, İslam, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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