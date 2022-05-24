Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

24.05.2022 12:35

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti - Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

- Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet üzerinde bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Oğuzeli ilçesi kırsal Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fezali Pamuk ve Yusuf Kanpolat'ın üzerinde bulunduğu motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan Fezali Pamuk ile Yusuf Kanpolat savrularak metrelerce yerde sürüklendi.

Biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu Yusuf Kanpolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Fezali Pamuk ise yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pamuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Fırat, kurtarılamadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:40 Bülent Ersoy'un mezarlıktaki sözleri sosyal medyayı salladı: Ben standart mezara sığmam ki
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
13:26 Özgür Özel açıkladı: CHP seçimden önce seçim tatbikatı yapacak
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 14:01:09. #1.11#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement