Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç ile Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araç ile Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 2 Yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü, 2 sürücü de yaralandı.

Hafif Ticari Araç ile Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 2 Yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü, 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Faruk Köroğlu yönetimindeki 34 GH 8615 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Cebrail Türkan yönetimindeki 25 SC 191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücüler ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından  Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:18 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kahta, Adıyaman, Güncel
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