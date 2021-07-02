Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Celal Ç., idaresindeki 34 CLC 522 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABK 884 plakalı kamyon, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Dağkuyucak yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Celal Ç., ile araçta bulunan Yusuf İ., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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