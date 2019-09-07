Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi çevre yolu istikametinden Yenikent istikametine gitmekte olan Müslüm Kar idaresindeki 02 HA 574 plakalı hafif ticari araç ile Yenikent istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet Alkan idaresindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet duramayarak trafik lambasını devirdikten sonra ağaca çarparak durdu. Kazada araç sürücülerinden Müslüm Kar ile araçlarda bulunan Ayşe Kar, Hayrunisa Gül, Emine Reyyan Gül ve Fatma Gül yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Ramazan Kuyu/İHA)

Yenikent, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]