Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

19.05.2022 09:07
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 AAR 172 plakalı minibüs ile 37 BC 889 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan H.U. (63) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.U., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu, Tragger, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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