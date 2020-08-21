Hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolunun 20. Kilometresinde Mehmet B. idaresindeki 02 BH 600 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Abdullah A. idaresindeki 34 BJD 479 plakalı Renault marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen her iki araç olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN