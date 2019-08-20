Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:46 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen A.B. (65)'nin kullandığı 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Y.(23)?nin kullandığı 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Fatih Y. ile yolun karşısına geçmeye çalışırken devrilen motosikletin çarptığı Lütfi G. (66), yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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