Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Köşk-Kızılcayer karayolu üzeri Köşktepesi mevkisinde meydana geldi. Barış Kılıç yönetimindeki 09 AAR 759 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil İbrahim Girgin yönetimindeki 09 ADD 796 hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Barış Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü Halil İbrahim Girgin ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İbrahim Girgin, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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