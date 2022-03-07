Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

07.03.2022 18:23
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Güneş Yılmaz (61), hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Güneş Yılmaz (61), hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Orta Mahalle Tekstil Bulvarı'nda meydana geldi. Tekstil Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Semih Akgül Gök yönetimindeki 09 FE 807 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yolcu Yıldırım yönetimindeki 09 JE 518 plakalı otomobile yandan çarptı. Otomobilde büyük hasara yol açan kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yolcu Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan Ayşegül Yıldırım ve Güneş Yılmaz sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güneş Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu, Yolcu Yıldırım'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Güneş Yılmaz, Tragger, Efeler, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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