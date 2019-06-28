Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl Mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Kastamonu- Araç karayolu Kanlıgöl Mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl Mevkiinde Celal Ülgen idaresindeki 37 EK 906 plakalı otomobil ile İhsan Çingir yönetimindeki 37 RA 913 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Celal Ülgen, araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü İhsan Çingir ile araçlarda yolcu olarak bulunan Halime Bilen ve Ahmet Katırcı da yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Celal Ülgen'in naaşı, Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Kastamonu, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocası tarafından 19 yerinden bıçaklandı, kararı duyunca isyan etti: Bıçak yüzümde kırıldı Banyoda doğurduğu bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, ölünce çöpe attı! İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:51:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]