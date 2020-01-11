Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hassa-İslahiye karayolu Serinevler Mahallesi TOKİ konutlarının önünde meydana geldi. M.Ç. (71) yönetimindeki 80 FK 585 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz bir şekilde TOKİ konutlarına dönmek istediği esnada, H.A. yönetimindeki 01 EE 840 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü ve araçta bulunan E.D. yaralandı. Kaza sonucu araçlar kullanılmaz hale gelirken çarpışma nedeni ile aracın kapısı açılmaması sonucu yaralı E.D.'yi araçtan çıkarmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri çağrıldı. E.D., kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Hassa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:39 Kaynak: İHA
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