Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

6 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ören mevkisinde meydana geldi. İbrahim Üstün yönetimindeki 44 AAB 799 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Kemal Kırıktaş'ın kullandığı 44 PS 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri ise 11 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Akçadağ, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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