Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Özgür İnan idaresindeki 33 AGY 044 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobile çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı otomobil ise sürüklenerek elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

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