Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ali Taşgün (44) idaresindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Olgu M'nin (29) kullandığı 26 BR 986 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Taşgün, aynı araçtaki eşi Mihriban Taşgün (37) ve kızı Dilara Taşgün (18) ile diğer aracı kullanan Olgu M. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Taşgün ile kızı Dilara Taşgün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mihriban Taşgün'ün tedavisine ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediliyor.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Olgu M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Yenidoğan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Eskişehir, Güncel
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