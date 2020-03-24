Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükselirken, yaralı 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.