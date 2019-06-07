Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Kalender Caddesi 7. Sokak'ta meydana geldi.Cadde üzerinde seyir halinde olan Yaşar Ş. idaresindeki 16 T 5505 plakalı ticari taksi ile Utku D. idaresindeki 16 KHY 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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