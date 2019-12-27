Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde Mustafa Kapıcıoğlu idaresindeki 02 KP 304 plakalı hafif ticari araç ile Hacı Ali Can yönetimindeki 27 DT 464 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.


Kazada araçta bulunan Hasan Can (62) ve Ümmihan Can (57) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Ali Can, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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