Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

NİĞDE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Ankara karayolu Aliyer mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 51 LA 951 plakalı hafifi ticari araç ile 34 VR 1702 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.K. ve H.Ç., sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.