Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete ait hafif ticari araç, otomobile çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan İ.K. (31) ve kızı L.K. (2) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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