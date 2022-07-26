Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

26.07.2022 16:08
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 RKN 16 plakalı Opel marka otomobil ile 66 PE 024 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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