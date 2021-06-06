112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür İ. yönetimindeki hafif ticari araç, Girne Mahallesi hastane kavşağında Mustafa A. yönetimindeki 02 KN 331 plakalı otomobille çarpıştı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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