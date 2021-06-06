Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özgür İ. yönetimindeki hafif ticari araç, Girne Mahallesi hastane kavşağında Mustafa A. yönetimindeki 02 KN 331 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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