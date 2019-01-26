Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

24 dakika önce

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Kavaklı Mahallesi Şehit Ayhan Bütün Caddesinde meydana geldi.
Şehit Ayhan Bütün Caddesi istikametinden Tunçbilek Caddesine doğru gitmekte olan A.A. yönetimindeki 26 UH 043 plakalı hafif ticari araç ile Sağlık Caddesi üzerinde seyir halindeki K.C. idaresindeki 43 UA 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden A.A. ile aynı araçta bulunan A.D.E. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Yerel
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