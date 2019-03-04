Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ
'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Palu- Kovancılar
karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonundan yola çıkan Mesut Yılmaz
idaresindeki 23 LN 917 plakalı otomobile, Kovancılar istikametine seyir halinde olan Resul Akdeniz
yönetimindeki 23 P 3889 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç toprağa saplandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin petrol istasyonundan yola çıkması ve hafif ticari aracın çarpması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
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