Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Palu- Kovancılar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonundan yola çıkan Mesut Yılmaz idaresindeki 23 LN 917 plakalı otomobile, Kovancılar istikametine seyir halinde olan Resul Akdeniz yönetimindeki 23 P 3889 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç toprağa saplandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin petrol istasyonundan yola çıkması ve hafif ticari aracın çarpması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

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