Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 Yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şaban K., (29) yönetimindeki 63 RB 832 plakalı otomobil ile Şahin D., (35) yönetimindeki 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araç Kahta Sanayi Sitesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Şaban K., ile araçlarda bulunan Şahin D., Mehmet D. ve Sami Yusuf D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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