Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Harun Aydın yönetimindeki 06 FV 3113 plakalı otomobille, Sinan Kale'nin kullandığı 58 HG 593 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nuriye Kale ile Emin Aydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.