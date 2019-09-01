Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 5 yaralı
13 saat önce
ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır
karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı haber veren sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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