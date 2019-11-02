Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza Ortaköy yolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Ali K. idaresindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen 43 yaşındaki Emine O. idaresindeki 16 Y 4545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Tolunay K, 33 yaşındaki Yahya K. ve 45 yaşındaki Murat Y. yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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