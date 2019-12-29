Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.45 sıralarında Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 10 LY 271 plakalı otomobil ile 54 UF 248 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan D.T. (16), O.A.K. (15) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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