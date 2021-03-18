ZONGULDAK Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Ören Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Suat Can İşgören (24) yönetimindeki otomobil, anayola çıkmak isteyen Hasan Morcu (67) yönetimindeki 67 LB 813 plakalı hafif ticari araca çaptı. Kazada hafif ticari aracn sürücüsü Hasan Morcu ile yanındaki Emine Morcu (48) ile otomobil sürücüsü Suat Can İşgören ve yanındaki Mahmut Kurt (35) ve Emre Güleç (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.