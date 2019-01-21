Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
17 dakika önce
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kudret Ç. idaresindeki 02 KD 693 plakalı otomobil ile Betül T. yönetimindeki 46 VG 320 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarı
Polis Evi yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada araç sürücülerinden Betül T., Kudret Ç. ile araçlarda bulunan Güneş Ç., Cafer Ç., Emine Ç. ve Hamza G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Çadır Kuran Kampçı, Tüfeğini Temizlerken Parmağını Kopardı