Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

17 dakika önce

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kudret Ç. idaresindeki 02 KD 693 plakalı otomobil ile Betül T. yönetimindeki 46 VG 320 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada araç sürücülerinden Betül T., Kudret Ç. ile araçlarda bulunan Güneş Ç., Cafer Ç., Emine Ç. ve Hamza G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa
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