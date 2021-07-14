HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI - Son Dakika

SİVAS'ın Zara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Tekke köyü kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden Mehmet Durmuş yönetimindeki 35 LFV 25 plakalı otomobil, Divriği ilçesinden Zara'ya giden ve kontrolsüz şekilde kavşağa giren Hasan Doğan'ın kullandığı 58 ZB 320 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte, araçlarda bulunan Ahmet, Kamil ve Murat Durmuş ile İsmail Kaya yaralandı. Yaralılardan 5'i Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Durmuş ise ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.