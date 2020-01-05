Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yeşiltepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Fidan (51) yönetimindeki 68 HP 7459 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ömer Kozan (35) yönetimindeki 68 AAV 274 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, ticari araç sürücüsü Ramazan Fidan, yanındaki Cansu Fidan (28), Güler Fidan (45) ve Naime Fidan (80) ile otomobildeki sürücü Ömer Kozan Mehmet Yağız Ok (5) ve Lale Ok (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Ramazan Fidan, Güler Fidan ve Naime Fidan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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