Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Sivas
'ın Akıncılar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Murat Salur
yönetimindeki 34 PF 6570 plakalı hafif ticari araç ile İlhami Öztürk
idaresindeki 34 BAT 788 plakalı otomobil D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi Sevindik
köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan Uğur Memik (61), Cemil Turan
(70), Nimet Turan (70), Perişan Öztürk (33), Ersin Güler (21), Ferhat (21) ve Ferit Arslan (21) yaralandı.
Yaralılar, Akıncılar, Gölova
ve Suşehri
ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.