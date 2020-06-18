Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, burunları bile kanamadan çıktılar

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, burunları bile kanamadan çıktılar Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunanlar burunları bile kanamadan kurtuldu.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, burunları bile kanamadan çıktılar BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunanlar burunları bile kanamadan kurtuldu. Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki dört yolda meydana geldi. Garipler Caddesinden gelen Eyetullah Yılmaz yönetimdeki 33 BLY 39 plakalı hafif ticari araç ile Hükümet Caddesinde ilerleyen Mehmet Nur Çetin yönetimindeki 01 SZ 403 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ve yolcular yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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