Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
1 saat önce
Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameradaKASTAMONU - Kastamonu-Taşköprü yolu 2'nci kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
KASTAMONU - Kastamonu- Taşköprü
yolu 2'nci kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunun 2'nci kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 67 TF 318 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne seyreden 20 AJT 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar, şarampolde takla atarak durabildi. Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan Ethem Türkoğlu
(9), Sıla
Türkoğlu (13), Adil Türkoğlu (39), Kerime Türkoğlu ve Melek Türkoğlu ile otomobilde bulunan Tunahan Yıldız ve Tuğba Zeliha Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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