Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

GİRESUN'da, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun- Trabzon karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 28 AJ 045 hafif ticari araç ile Murat Yavuz Özka yönetimindeki TIR, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, orta refüje savruldu. Hafif ticari aracın sürücüsü sıkışırken, araçta bulunan Alper Y. ve Efecan K. ise hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 ?dakika süren çalışmanın ardından hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.Kazayla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.