Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Salim Bölük (67) idaresindeki 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Gencali köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Dede Cüneyt Yıldırım (50) yönetimindeki 80 KR 364 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ayten Bölük (67) yaralandı.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayten Bölük kurtarılamadı.

Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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