Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

BOLU'da, hafif ticari araç ile traktörün D-100 yolunda çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
BOLU'da, hafif ticari araç ile traktörün D-100 yolunda çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, D- 100 yolunun Rüzgarlı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Sebahattin Yağlı'nın kullandığı 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç, Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada sürücü Sebahattin Yağlı ile hafif ticari araçtaki kardeşinin eşi Huri Yağlı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:59 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
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