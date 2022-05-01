Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı

01.05.2022 02:08
Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın ışıklarda bekleyen otomobile çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın ışıklarda bekleyen otomobile çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet K. idaresindeki 34 LA 9799 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Sanayi mevkisindeki ışıklarda bekleyen İbrahim K. yönetimindeki 06 HVY 34 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Serkan B, Can K, Ayşe K, Seher K, Ahmet K, Oğuzhan K. ve Gökhan K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı
Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Çarşamba, Tragger, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç ışıklarda bekleyen otomobile çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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