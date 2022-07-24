Kaza, saat 07.25 sıralarında Serik-Antalya yolu Gebiz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ö. (23) idaresindeki 07 EHE 92 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç, İbrahim U.'nun (55) kullandığı 07 PN 632 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari araçta bulunan Ufuk Gezerim (37) ve sürücü Barış Ö. özel bir hastaneye, Ufuk Şimşek ise Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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